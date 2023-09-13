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مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس

أخبار دولية
2023-09-13 | 12:13
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مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس
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مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس

قُتل جنديان سوريان وأصيب ستة آخرون بجروح في قصف اسرائيلي طال مواقع عسكرية في ريف محافظة طرطوس الساحلية بغرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
     
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 17,22 من بعد ظهر اليوم (14,22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".
     
وأشار الى أن ذلك أدى الى "استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

أخبار دولية

جنديين

سوريين

إسرائيلي

طرطوس

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