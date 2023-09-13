روسيا تقول إنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود

روسيا تقول إنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود



أكدت روسيا أنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود، من دون الكشف عمّا كانت تسعى لاستهدافه، وذلك بعد هجوم صاروخي أوكراني في الصباح على حوض سفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "في 13 أيلول، في مياه البحر الأسود، رصد طيران أسطول البحر الأسود ثلاث مسيرات بحرية تابعة للجيش الأوكراني ودمرها"، دون مزيد من التفاصيل.



وتصاعدت وتيرة الهجمات بمسيرات بحرية أو جوية قبالة السواحل الأوكرانية منذ انسحاب روسيا في تموز من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.



وفي مطلع أيلول، أكدت موسكو أنها أحبطت هجوماً مماثلاً استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 وتستهدفها باستمرار الضربات الأوكرانية.



وتضرر الجسر مرتين منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022.



صباح الأربعاء، أسفر هجوم صاروخي أوكراني على حوض سفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، عن إلحاق أضرار بسفينتين تخضعان لأعمال تصليح وإصابة 24 شخصا بجروح، بحسب موسكو.

