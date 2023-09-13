الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بانتظار الياسمين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تقول إنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-09-13 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
روسيا تقول إنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود
روسيا تقول إنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود
أكدت روسيا أنها دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية في البحر الأسود، من دون الكشف عمّا كانت تسعى لاستهدافه، وذلك بعد هجوم صاروخي أوكراني في الصباح على حوض سفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "في 13 أيلول، في مياه البحر الأسود، رصد طيران أسطول البحر الأسود ثلاث مسيرات بحرية تابعة للجيش الأوكراني ودمرها"، دون مزيد من التفاصيل.
وتصاعدت وتيرة الهجمات بمسيرات بحرية أو جوية قبالة السواحل الأوكرانية منذ انسحاب روسيا في تموز من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
وفي مطلع أيلول، أكدت موسكو أنها أحبطت هجوماً مماثلاً استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 وتستهدفها باستمرار الضربات الأوكرانية.
وتضرر الجسر مرتين منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022.
صباح الأربعاء، أسفر هجوم صاروخي أوكراني على حوض سفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، عن إلحاق أضرار بسفينتين تخضعان لأعمال تصليح وإصابة 24 شخصا بجروح، بحسب موسكو.
آخر الأخبار
أخبار دولية
روسيا
مسيرات أوكرانية
البحر الأسود
التالي
زعيم كوريا الشمالية: "سنقف على الدوام مع روسيا"
بوتين يعلن أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-11
لندن تؤكد استهداف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-09-11
لندن تؤكد استهداف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-08-30
روسيا تعلن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل جنودا في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-30
روسيا تعلن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل جنودا في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-08-27
روسيا تعلن نشر مقاتلة لاعتراض مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-27
روسيا تعلن نشر مقاتلة لاعتراض مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-08-22
روسيا تعلن نشر مقاتلتين لاعتراض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-22
روسيا تعلن نشر مقاتلتين لاعتراض طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:22
واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول
أخبار دولية
16:22
واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول
0
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
14:20
واشنطن تعتبر أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو "مثيرا للقلق"
أخبار دولية
14:20
واشنطن تعتبر أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو "مثيرا للقلق"
0
أخبار دولية
14:01
الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس
أخبار دولية
14:01
الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-09-11
إنتشال جثة على شاطىء الرملة البيضاء
أمن وقضاء
2023-09-11
إنتشال جثة على شاطىء الرملة البيضاء
0
منوعات
2023-09-12
بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
منوعات
2023-09-12
بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل يتم تنظيم وجود السوريين على الاراضي اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل يتم تنظيم وجود السوريين على الاراضي اللبنانية؟
0
خبر عاجل
13:11
لودريان أكد للبعريني أنه يعمل على فكرة جديدة لجمع اللبنانيين وهو لن يطلق عليها اسم طاولة حوار
خبر عاجل
13:11
لودريان أكد للبعريني أنه يعمل على فكرة جديدة لجمع اللبنانيين وهو لن يطلق عليها اسم طاولة حوار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:03
قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار بيروت... Blacklisted؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار بيروت... Blacklisted؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل يتم تنظيم وجود السوريين على الاراضي اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل يتم تنظيم وجود السوريين على الاراضي اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ألغام أرضية تنفجر بعابرين غير شرعيين إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ألغام أرضية تنفجر بعابرين غير شرعيين إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في قمم عرسال برك للصرف صحي وعوارض الترسبات..صحيّة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في قمم عرسال برك للصرف صحي وعوارض الترسبات..صحيّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عين الحلوة: مؤامرة واتصال من دولة خارجية للتوتير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عين الحلوة: مؤامرة واتصال من دولة خارجية للتوتير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
محطات سياسية للودريان وعنوانها الأبرز تعويل على الحوار... فهل من حظوظ لنجاح الحوار المنشود؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
محطات سياسية للودريان وعنوانها الأبرز تعويل على الحوار... فهل من حظوظ لنجاح الحوار المنشود؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
2
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
3
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
صحف اليوم
03:27
"مربوطة بحبل"... جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
صحف اليوم
03:27
"مربوطة بحبل"... جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
5
فنّ
06:23
نادين الراسي بوضعيات جريئة.. جلسة تصوير بروب الاستحمام!
فنّ
06:23
نادين الراسي بوضعيات جريئة.. جلسة تصوير بروب الاستحمام!
6
فنّ
09:57
هل تحوّل الإشكال بين وائل جسار وصابر الرباعي الى عراك بالأيدي؟
فنّ
09:57
هل تحوّل الإشكال بين وائل جسار وصابر الرباعي الى عراك بالأيدي؟
7
خبر عاجل
11:25
جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
خبر عاجل
11:25
جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
8
خبر عاجل
04:18
وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور استقبلوا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق في كليمنصو
خبر عاجل
04:18
وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور استقبلوا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق في كليمنصو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More