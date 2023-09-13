واشنطن تعتبر أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو "مثيرا للقلق"

واشنطن تعتبر أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو "مثيرا للقلق"



اعتبرت الولايات المتحدة أن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في المجال العسكري أو الأقمار الاصطناعية "مثير للقلق"، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "نحن بالطبع قلقون من أي تعاون دفاعي ناشئ بين كوريا الشمالية وروسيا"، في حين اعتبر المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أن التعاون بين الطرفين في مجال الأقمار الاصطناعية "مثير للقلق وقد يكون انتهاكا لقرارات مختلفة صادرة عن مجلس الأمن الدولي".

