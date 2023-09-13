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واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول
أخبار دولية
2023-09-13 | 16:22
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واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول
وافقت الولايات المتحدة على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35 المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بأنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة الى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها.
أخبار دولية
واشنطن
مقاتلات إف-35
سيول
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