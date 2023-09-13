واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول

وافقت الولايات المتحدة على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35 المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو.



وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بأنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة الى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها.

