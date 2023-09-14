باريس تعلن إطلاق الفرنسي المحتجز في النيجر

أعلنت فرنسا الخميس إطلاق الفرنسي ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية منذ 8 أيلول.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر إنه تم "إطلاق ستيفان جوليان"، رجل الأعمال المقيم في النيجر منذ فترة طويلة والذي كان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية.

