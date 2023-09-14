الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين وأميركا

وقعت البحرين وأميركا الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بينهما، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة.