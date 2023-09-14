الجيش الأوكراني يعلن تدمير 17 مسيّرة روسية

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 17 مسيّرة روسية



أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أن دفاعاته دمّرت 17 من 22 مسيّرة روسية أطلقت ليلا.



وقال سلاح الجو على حسابه على "تلغرام" إن الهجمات انطلقت من ثلاثة أماكن مختلفة على مدى أكثر من خمس ساعات ونصف.



وكشف أن المسيّرات وهي من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع، أطلقت باتجاه مناطق ميكولاييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.



واكد تدمير الدفاعات المضادة للطائرات 17 من اصل 22 طائرة.



ولم يعلن سلاح الجو ما إذا كانت الهجمات تسبّبت بأضرار أو خسائر بشرية ولا عن مواقع تدمير المسيرات.



يذكر انه ومنذ انسحاب روسيا من اتفاق برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، صعّدت موسكو هجماتها على بنى تحتية أوكرانية لتصدير الحبوب في منطقتي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين في الأشهر القليلة الماضية.



وعزّزت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات مراقبة مجالها الجوي عقب هجمات روسية متكرّرة على مرافئ وبنى تحتية أوكرانية على نهر الدانوب على الحدود بين البلدين.



وعُثر على شظايا مسيّرات تشبه تلك التي تستخدمها روسيا على الأراضي الرومانية للمرة الثالثة، على ما قال حلف شمال الأطلسي الأربعاء.

