الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا

الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا



أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت 3840 قتيلا وآلاف المفقودين في شرق ليبيا.



وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية، مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

