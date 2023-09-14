شرطةُ دبي تحبط عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون

•إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في 5 حاويات.
•قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم.
•العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور.
•ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.
أشكر الأخ الفريق… pic.twitter.com/8gXD1CD6iE
— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) September 14, 2023
•إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في 5 حاويات.
•قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم.
•العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور.
•ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.
أشكر الأخ الفريق… pic.twitter.com/8gXD1CD6iE