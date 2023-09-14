شرطةُ دبي تحبط عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون

أَحبطَت شرطةُ دبي عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون المخدِرةِ عبرَ دسِها في ستمئةٍ وواحدٍ وخسمين 651 بابٍ وأربعِمئة واثنين وثلاثين 432 لوحِ ديكور. وتُقدَرُ قيمتُها بـثلاثةِ 3 مليارات درهم.



وقد أُلقي القبضُ على أفرادِ العصابةِ البالغِ عددُهم ستة.