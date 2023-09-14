الكرملين: زيارة كيم إلى روسيا ستستمر "بضع أيام أخرى"

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا والتي بدأت الثلاثاء ستستمر "بضع أيام أخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأكد للصحافيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية.