روسيا تطرد دبلوماسيين أميركيين في قضية تجسس مفترضة

أعلنت روسيا طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بانهما كانا عميلي "ارتباط" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين. وأضافت "يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام".