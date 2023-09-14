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وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية

أخبار دولية
2023-09-14 | 08:55
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وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية
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وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية

وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية

يستعد وفد من جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، للقيام بزيارة نادرة إلى السعودية الداعمة للحكومة، في خطوة تهدف لدفع عجلة الحل السياسي قدما، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية وسياسية الخميس.
     
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين السعودية والحوثيين لوكالة فرانس برس "هناك تحضيرات لتحرك وفد حوثي الى الرياض خلال 72 ساعة القادمة". وأكّد دبلوماسي غربي في اليمن الزيارة.
     
 

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