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الصليب الأحمر الألماني يعلن إلغاء خطة لإيصال مساعدات إلى المغرب

أخبار دولية
2023-09-14 | 10:21
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الصليب الأحمر الألماني يعلن إلغاء خطة لإيصال مساعدات إلى المغرب
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الصليب الأحمر الألماني يعلن إلغاء خطة لإيصال مساعدات إلى المغرب

أعلن الصليب الأحمر الألماني أنه اضطر إلى إلغاء خطة لإيصال مساعدات إلى المغرب الذي ضربه زلزال مدمر.
     
وقالت الجمعية: "لأسباب خارجة عن إرادتنا... فإن قواعد ولوائح جديدة تم الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
     
وأضافت: "نأسف بشدة لهذه التطورات لأن الناس على الأرض بحاجة ماسة إلى المساعدة".
     
وضرب المغرب زلزال قوي الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم في قرى نائية بجبال الأطلس الكبير، وشرد أعدادا كبيرة من الناس.
     
لكن المملكة لم تقبل عروض المساعدة من دول عدة من بينها فرنسا وألمانيا، وسمحت لعدد قليل من فرق الإنقاذ بالدخول. 
     
وكان من المقرر أن تغادر الرحلة الألمانية إلى المغرب من مطار لايبزيغ الخميس، وفق الصليب الأحمر الألماني الذي أكد العمل "بأقصى سرعة" "لمعالجة التأخير".
     
وأطلقت جمعيات الصليب الأحمر الثلاثاء نداء لجمع 100 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة.
     
وسمح المغرب بدخول فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، لكنه رفض حتى الآن عروضا من دول أخرى عدة بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط.

أخبار دولية

الصليب الأحمر الألماني

مساعدات

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