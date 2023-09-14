الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شكوى في فرنسا ضد 3 شخصيات إيرانية
أخبار دولية
2023-09-14 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شكوى في فرنسا ضد 3 شخصيات إيرانية
قدّم ستة إيرانيين وفرنسيان إيرانيان شكوى ضد ثلاث شخصيات إيرانية بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي الخميس، إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة "التهديد بالقتل والدعوة إلى الإرهاب"، حسبما أعلنت محامية المدعين.
وتستهدف الشكوى بالإضافة إلى سلامي، وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اسماعيل قاآني، وتندّد بتهديدات علنية أطلقتها الشخصيات الثلاث بين كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023 ضد مؤيدي الاحتجاجات في إيران.
وتتعلّق الشكوى خصوصاً بإعلان إسماعيل الخطيب في 13 كانون الأول 2022 أن "كل من لعب دورًا في أعمال الشغب سيعاقب في أي مكان في العالم"، والذي انتشر على نطاق واسع في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، وفقًا لنص الشكوى، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وتشير الشكوى الى تعليقات لحسين سلامي في 10 كانون الثاني 2023، حذر فيها "الفرنسيين والمسؤولين في شارلي إيبدو" من عدم اختيار "مصير سلمان رشدي"، الكاتب البريطاني الشهير الذي أصدرت إيران فتوى بحقه وتعرّض لهجوم خطير في آب 2022.
واعتبرت المحامية الفرنسية-الإيرانية شيرين أردكاني من تجمّع المحامين "إيران جوستيس" في حديث مع فرانس برس أن "هذه التهديدات تشكل فتاوى مقنَّعة كثيرة" بحق نشطاء المعارضة في كل أنحاء العالم.
وجاء في الشكوى المكونة من 22 صفحة أن "نظام الجمهورية الإسلامية وعملاءه يحافظون على تقليد طويل من التهديدات بالقتل والمطاردة ومن قتل المعارضين الإيرانيين المنفيين في الأراضي الفرنسية والأوروبية".
ويقيم المدعون الستة في فرنسا، بعضهم منذ ثمانينات القرن الماضي وبعضهم توجهوا إلى المنفى مؤخرًا، وهم مخرجون وصحافيون وكتاب ونشطاء في مجال حقوق المثليين، ويشاركون علنًا في مناهضة النظام الإيراني.
ويأتي تقديم الشكوى الرمزية عشية الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول، واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
وقالت شيرين أردكاني إن "الأمر يتعلق بإبلاغ السلطات الإيرانية، التي تريد خنق المعارضة، بأن الإيرانيين، أينما كانوا في العالم، سيستمرون في إسماع أصواتهم".
وأضافت: "نحن نرمي البالونات، ونستغل كل الاحتمالات التي يوفرها القانون الفرنسي، لكن الهدف النهائي هو ضمان محاكمة مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة في فرنسا".
ويوثّق تجمّع "إيران جوستيس" ومقره فرنسا منذ عام الانتهاكات بحق المتظاهرين في إيران وقمعهم، ما تسبّب وفقًا لمنظمات غير حكومية، بمقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.
أخبار دولية
شكوى
فرنسا
حسين سلامي
اسماعيل قاآني
إيران
التالي
باريس تعلن إطلاق الفرنسي المحتجز في النيجر
واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-12
فرنسا تدين "حريقا متعمدا" استهدف قنصلية إيران بباريس وتوقف مشتبهاً به
أخبار دولية
2023-09-12
فرنسا تدين "حريقا متعمدا" استهدف قنصلية إيران بباريس وتوقف مشتبهاً به
0
أخبار دولية
2023-07-02
إيران تدعو فرنسا إلى وقف "التعامل العنيف" مع المحتجين
أخبار دولية
2023-07-02
إيران تدعو فرنسا إلى وقف "التعامل العنيف" مع المحتجين
0
أخبار دولية
2023-06-29
شكوى إيرانية أمام محكمة العدل الدولية احتجاجا على سماح أوتاوا لضحايا هجمات بطلب تعويضات من طهران
أخبار دولية
2023-06-29
شكوى إيرانية أمام محكمة العدل الدولية احتجاجا على سماح أوتاوا لضحايا هجمات بطلب تعويضات من طهران
0
أخبار دولية
2023-06-28
إيران ترفع شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامها لها برعاية "الإرهاب"
أخبار دولية
2023-06-28
إيران ترفع شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامها لها برعاية "الإرهاب"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
أوكرانيا تنفي استعادة السيطرة على قرية أندريفكا جنوب باخموت
أخبار دولية
13:58
أوكرانيا تنفي استعادة السيطرة على قرية أندريفكا جنوب باخموت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
0
أخبار دولية
13:25
وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه السعودية على متن طائرة عمانية
أخبار دولية
13:25
وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه السعودية على متن طائرة عمانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيضان الاهمال في ليبيا.. ولبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيضان الاهمال في ليبيا.. ولبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
0
أخبار لبنان
13:09
وليد جنبلاط استقبل عزام الأحمد: لا بد من إقالة باسل الحسن من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني
أخبار لبنان
13:09
وليد جنبلاط استقبل عزام الأحمد: لا بد من إقالة باسل الحسن من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني
0
فنّ
13:22
نجمة أحد مسلسلات نتفليكس تكشف: لقد أرضعت أخي بطلب من أمي! (فيديو)
فنّ
13:22
نجمة أحد مسلسلات نتفليكس تكشف: لقد أرضعت أخي بطلب من أمي! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
2
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
3
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
4
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
5
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
6
منوعات
15:55
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
منوعات
15:55
"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!
7
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
8
منوعات
14:17
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
منوعات
14:17
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More