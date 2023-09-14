وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه السعودية على متن طائرة عمانية

غادر وفد حوثي صنعاء الخميس باتجاه السعودية على متن طائرة عُمانية، حسبما أفاد مصدر ملاحي في مطار العاصمة اليمنية، في أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة منذ تدخلها على رأس تحالف عسكري لمقاتلة الجماعة الموالية لإيران.



وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام في اتصال مع وكالة فرانس برس: "الطائرة العمانية أقلعت نحو الرياض وعلى متنها وفد حوثي يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين".