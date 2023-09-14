الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كاراميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه السعودية على متن طائرة عمانية

أخبار دولية
2023-09-14 | 13:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه السعودية على متن طائرة عمانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه السعودية على متن طائرة عمانية

غادر وفد حوثي صنعاء الخميس باتجاه السعودية على متن طائرة عُمانية، حسبما أفاد مصدر ملاحي في مطار العاصمة اليمنية، في أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة منذ تدخلها على رأس تحالف عسكري لمقاتلة الجماعة الموالية لإيران.
     
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام في اتصال مع وكالة فرانس برس: "الطائرة العمانية أقلعت نحو الرياض وعلى متنها وفد حوثي يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين".

أخبار دولية

الحوثيين

صنعاء

السعودية

LBCI التالي
باريس تعلن إطلاق الفرنسي المحتجز في النيجر
واشنطن: مقاتلات إف-35 بقيمة خمسة مليارات دولار إلى سيول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:55

وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-18

أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت

LBCI
أخبار دولية
2023-06-17

إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016

LBCI
أخبار لبنان
13:42

السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:35

القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر

LBCI
أخبار دولية
15:21

توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني الى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي

LBCI
أخبار دولية
15:18

السلطات تأمر بإجلاء مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
15:10

المغرب يعلن برنامجا لإعادة الإيواء بعد الزلزال المدمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:39

ناسا تستعد لإصدار تقريرها المنتظر حول الأجسام الطائرة المجهولة

LBCI
أخبار لبنان
08:34

الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية

LBCI
آخر الأخبار
04:49

الفرد ماضي للـ LBCI: لبناء دولة مواطنة وقوة بشير انه حلم بالقضية ووضع استراتيجية ونفذها وكان قائدا متواضعا

LBCI
منوعات
2023-09-11

بعد 4 أعوام على زواجهما... إيلي صعب جونيور مع زوجته وطفليهما في صورة عائلية جميلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث

LBCI
أخبار لبنان
13:42

السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:00

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

LBCI
امن وقضاء
17:22

اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)

LBCI
منوعات
07:18

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

LBCI
خبر كاذب
05:25

فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟

LBCI
خبر عاجل
09:03

بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان

LBCI
منوعات
07:24

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
فنّ
05:06

نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"

LBCI
منوعات
09:49

"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More