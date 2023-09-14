أوكرانيا تنفي استعادة السيطرة على قرية أندريفكا جنوب باخموت

تراجعت أوكرانيا عن إعلانها استعادة قرية أندريفكا الواقعة جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، من القوات الروسية، بعدما كانت أكدت السيطرة عليها، علما أنها أحد محاور الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.



وأوضح اللواء الهجومي الثالث المنخرط في العمليات الميدانية على تلغرام أن"الإعلان المتعلق باستعادة أندريفكا خاطئ وسابق لأوانه، ويدور قتال عنيف حاليًا في منطقتي كليشتشيفكا وأندريفكا".



ورأى أن "مثل هذه التصريحات مؤذية، تعرض حياة الأفراد للخطر وتضر بتنفيذ المهام القتالية".



وبعد فترة وجيزة، عدّلت غانا ماليار إعلانها الأول مشيرةً إلى أنّ "الوضع معقّد ومتغيّر" في أندريفكا.



وفي رسالة أخرى على تلغرام، أكدت أن "هناك انقطاعًا في الاتصال بين عدة مصادر للمعلومات تقدّم تقاريرها مباشرة" من أندريفكا.



وأشارت أخيرًا إلى أنه "تم تسجيل نجاحات في أندريفكا ويدور قتال عنيف حاليًا".