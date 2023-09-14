عقوبات أميركية على شركات تركية تساعد روسيا

فرضت الولايات المتحدة الخميس دفعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على اوكرانيا طالت هذه المرة خمس شركات تركية.



وقال وزير الخارجية انتوني بلينكن في بيان: "تستهدف الحكومة الاميركية الاشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات ويساعدون روسيا في حربها على اوكرانيا ويشاركون في توطيد الانتاج النفطي لروسيا".



وبين الشركات التي طالتها العقوبات ثلاث شركات تركية يشتبه في تزويدها قطعا ومعدات لصناعة مسيرات لشركات روسية في مجال الدفاع.



كما استهدفت شركتان تركيتان بالإضافة إلى صاحب إحداهما لتقديم خدمات للقطاع البحري الروسي.



وهي ضمن اكثر من 150 شخصا وشركة ومؤسسة ادرجت الخميس على القائمة السوداء لكل من وزارتي الخزينة والخارجية الاميركيتين لدورها المفترض في دعم الحرب التي تشنها روسيا منذ 19 شهرا على اوكرانيا.



ومعظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم هم مصنعون وشركات تجارية ومعاهد روسية تدعم انتاج الاسلحة ومعدات اخرى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى مديريها أو المشرفين عليها.



كما وضع شخصان متورطان في مجموعة فاغنر العسكرية الروسية على القائمة السوداء للعقوبات، الاول لتسهيل تجارة الاسلحة مع كوريا الشمالية والثاني لدور فاغنر في افريقيا الوسطى.



ومنذ بدء الحرب في اوكرانيا في شباط 2022، فرضت الولايات المتحدة ودول اخرى عقوبات على روسيا لاضعاف اقتصادها وعرقلة جهودها الحربية.