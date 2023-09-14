الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء "تجزئة" النزاع في سوريا
أخبار دولية
2023-09-14 | 15:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء "تجزئة" النزاع في سوريا
أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس عن قلقه إزاء مؤشرات متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعيا إلى حوار لتجنّب "بعد كارثي جديد" للنزاع.
وجاء في بيان لتورك أن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور في أواخر آب أسفرت عن مقتل 23 مدنيا على الأقل.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان إن "المؤشّرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية".
وأضاف: "لا يمكننا أبدا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق وترك ندوبًا لا تُمحى في حياة الكثير من المدنيين".
واندلعت الاشتباكات في 27 آب بعدما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وأعلنت لاحقاً عزله متهمة إياه بالتورط بـ"جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني"، وبالتواصل مع النظام.
ودفع ذلك مقاتلين موالين للخبيل إلى تنفيذ هجمات سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات في عدد من القرى والبلدات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد المرصد بمقتل 90 شخصا في أعمال العنف، غالبيتهم مقاتلون.
وقال تورك إنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين الـ23، أوقفت قوات سوريا الديمقراطية عشرات الأشخاص "لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية"، ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك، فر آلاف المدنيين من منازلهم".
وأكد أن "الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية"، مضيفا: "كما أدّى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود".
وأشار إلى أن النزاع كان محصورا في البداية في دير الزور لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى.
وقال المفوّض الأممي: "أعرب عن قلقي البالغ حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة".
وأضاف: "على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير، إنهاء الاشتباكات فورًا والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
النزاع
سوريا
فولكر تورك
التالي
الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين وأميركا
بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-05
المفتي قبلان استقبل فرونتسكا: على الأمم المتحدة مساعدة لبنان وسوريا في أزمة النزوح
أخبار لبنان
2023-09-05
المفتي قبلان استقبل فرونتسكا: على الأمم المتحدة مساعدة لبنان وسوريا في أزمة النزوح
0
أخبار دولية
2023-08-08
الأمم المتحدة: سوريا تمدد السماح بإدخال مساعدات أممية عبر معبرين حدوديين
أخبار دولية
2023-08-08
الأمم المتحدة: سوريا تمدد السماح بإدخال مساعدات أممية عبر معبرين حدوديين
0
أخبار دولية
2023-07-24
المحادثات تتواصل بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن المساعدات عبر الحدود
أخبار دولية
2023-07-24
المحادثات تتواصل بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن المساعدات عبر الحدود
0
أخبار دولية
2023-07-14
الأمم المتحدة لم تستأنف مساعداتها لسوريا عبر معبر باب الهوى
أخبار دولية
2023-07-14
الأمم المتحدة لم تستأنف مساعداتها لسوريا عبر معبر باب الهوى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:01
الخارجية السعودية: المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات
أخبار دولية
17:01
الخارجية السعودية: المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات
0
أخبار دولية
16:22
تفاهم بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران
أخبار دولية
16:22
تفاهم بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران
0
أخبار دولية
15:35
القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر
أخبار دولية
15:35
القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر
0
أخبار دولية
15:21
توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني الى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
أخبار دولية
15:21
توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني الى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-07-09
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
امن وقضاء
2023-07-09
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
0
صحف اليوم
2023-06-01
"الأخبار": الراعي سيرسل موفدين إلى القوى السياسية
صحف اليوم
2023-06-01
"الأخبار": الراعي سيرسل موفدين إلى القوى السياسية
0
أخبار لبنان
2023-07-30
4 جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية
أخبار لبنان
2023-07-30
4 جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية
0
فنّ
05:14
أحلام الشامسي تنفعل وتؤنّب معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء: أنت نكرة وأنا مدرسة
فنّ
05:14
أحلام الشامسي تنفعل وتؤنّب معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء: أنت نكرة وأنا مدرسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
2
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
3
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
4
خبر عاجل
09:03
بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان
خبر عاجل
09:03
بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان
5
خبر كاذب
05:25
فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟
خبر كاذب
05:25
فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟
6
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
7
فنّ
05:06
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
فنّ
05:06
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
8
منوعات
10:16
ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!
منوعات
10:16
ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More