واشنطن تؤكد أنها سترد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين اثنين

نددت الولايات المتحدة الخميس بقرار "غير مبرر" لموسكو قضى بطرد اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة "الرد" في الوقت المناسب.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين ان "هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا اساس له على الاطلاق".