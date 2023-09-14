السلطات تأمر بإجلاء مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية

أمرت السلطات الأوكرانية الخميس، بإجلاء إجباري لمدنيين في منطقة خيرسون في جنوب البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية جزئياً، ويستهدفها قصف باستمرار.



وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين على تطبيق تلغرام: "قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي تضم أطفالاً على نحو إجباري من المناطق المعرضة لنيران العدو المستمرة".