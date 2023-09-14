الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السلطات تأمر بإجلاء مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية

أخبار دولية
2023-09-14 | 15:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السلطات تأمر بإجلاء مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السلطات تأمر بإجلاء مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية

أمرت السلطات الأوكرانية الخميس، بإجلاء إجباري لمدنيين في منطقة خيرسون في جنوب البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية جزئياً، ويستهدفها قصف باستمرار. 
     
وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين على تطبيق تلغرام: "قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي تضم أطفالاً على نحو إجباري من المناطق المعرضة لنيران العدو المستمرة".

أخبار دولية

إجلاء

خيرسون

قصف

LBCI التالي
الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين وأميركا
بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-09-13

المرصد السوري: انفجارات في ريفي حمص وطرطوس جراء قصف إسرائيلي جديد

LBCI
أخبار دولية
2023-09-13

مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-10

عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف

LBCI
أخبار دولية
2023-09-06

مقتل مدني روسي في قصف نسب الى أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:01

الخارجية السعودية: المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات

LBCI
أخبار دولية
16:22

تفاهم بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
15:35

القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر

LBCI
أخبار دولية
15:21

توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني الى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-07-09

جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات

LBCI
صحف اليوم
2023-06-01

"الأخبار": الراعي سيرسل موفدين إلى القوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-30

4 جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية

LBCI
فنّ
05:14

أحلام الشامسي تنفعل وتؤنّب معجباً اتّهم إدارة أعمالها بالغباء: أنت نكرة وأنا مدرسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث

LBCI
أخبار لبنان
13:42

السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:00

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

LBCI
منوعات
07:18

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
07:24

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
خبر عاجل
09:03

بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان

LBCI
خبر كاذب
05:25

فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟

LBCI
منوعات
09:49

"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)

LBCI
فنّ
05:06

نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"

LBCI
منوعات
10:16

ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More