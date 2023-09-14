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القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر

أخبار دولية
2023-09-14 | 15:35
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القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر
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القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر

استأنفت الولايات المتحدة طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر بعد توقّفها في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، لكن أنشطة أخرى لا تزال متوقفة، بحسب ما أفادت الخميس متحدثة عسكرية.
     
وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا: "يمكننا أن نؤكد أن القوات الأميركية في النيجر بدأت طلعات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع لرصد أي تهديدات بغرض حماية القوات".
     
وقالت: "لقد حصلنا على موافقات من السلطات المختصة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تحتفظ على الدوام بالحق في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا، إذا اقتضى الأمر".
     
وأضافت المتحدثة أنه في حين استؤنفت الطلعات الجوية، لم تستؤنف أنشطة أخرى مع القوات النيجرية على غرار التدريبات الأمنية والتعاون في مكافحة الإرهاب، وهي نواح رئيسية في الجهود الأميركية لمساعدة منطقة الساحل في محاربة الجماعات الجهادية.
     
وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في البلاد، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الغالب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة.
     
وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو واحتجزوه مع عائلته.
     
واتّخذت "الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا" (إكواس) موقفا متشددا تجاه النيجر في أعقاب سلسلة من الانقلابات شهدتها المنطقة، وقد هدّدت باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني.
     
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي إنها بصدد تنفيذ عمليّة إعادة تموضع لقوّاتها من القاعدة الجوّية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوّية 201 في أغاديز، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي".

أخبار دولية

القوات الأميركية

النيجر

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