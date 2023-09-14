الخارجية السعودية: المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.