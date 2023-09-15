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إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس حدود البلدين

أعلن مسؤول باكستاني كبير لوكالة فرانس برس أنّ معبر تورخام الرئيسي بين باكستان وأفغانستان أعيد فتحه أمام المشاة والمركبات صباح الجمعة بعد أسبوع من إغلاقه بسبب اشتباك مسلّح اندلع بين حرس حدود البلدين.



وقال إرشاد خان محمد نائب حاكم منطقة خيبر إنّ "عمليات تخليص الشاحنات جارية والمواطنين الأفغان يعودون إلى أفغانستان بعد تخليص معاملاتهم وإجراءات الهجرة".