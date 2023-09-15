جمهورية الدومينيكان تغلق حدودها مع هايتي احتجاجاً على مشروع مائي

أعلنت جمهورية الدومينيكان الخميس أنّها أغلقت حدودها مع هايتي احتجاجاً على بناء جارتها قناة للريّ يغذّيها نهر مشترك بين البلدين.



وقال رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر خلال زيارة لقاعدة عسكرية إنّه "اعتباراً من الساعة السادسة من صباح غد الجمعة (10,00 ت غ)، سيتمّ إغلاق حدود جمهورية الدومينيكان بأكملها برّاً وبحراً وجوّاً".



وأضاف "سيتمّ إغلاقها طالما لزم الأمر حتّى يتوقف هذا العمل الاستفزازي".



وتحتجّ حكومة الدومينيكان على بناء هايتي قناة للري يغذّيها نهر ماساكر الذي يشكّل خط الحدود الطبيعية بين البلدين.

