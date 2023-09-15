واشنطن توافق على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية لمصر

أعلن مسؤول أميركي الخميس أنّ الولايات المتّحدة وافقت على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية المخصّصة لمصر رغم مخاوفها بشأن حقوق الإنسان في البلد، مشدّداً على دور القاهرة "الحاسم" على المستوى الإقليمي.



وتبلغ قيمة هذه المساعدة 1.215 مليار دولار، في ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.



ووافقت الإدارة الديموقراطية على هذه التنازلات على الرّغم من تعهّد بايدن جعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

