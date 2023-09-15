بكين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان

فرضت بكين عقوبات على الشركتين الأميركيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أميركية إلى تايوان في 24 آب، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أميركية لتايوان"، مشيرة إلى أن الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأميركيتين".

