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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا
أخبار دولية
2023-09-15 | 04:59
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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا
أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن حجم الكارثة في ليبيا الناتجة عن انهيار سدين وجسور بتأثير عاصفة وأمطار غزيرة، لا زال مجهولا.
ورأى في مؤتمر صحافي في جنيف أن "المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم" الكارثة.
ولفت إلى أننا "لم نتوصل الى ذلك بعد. لا نعرف ذلك"، وأضاف أن "مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا".
أخبار دولية
ليبيا
الامم المتحدة
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