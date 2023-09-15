الصليب الأحمر: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" في ليبيا

اكد المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر تامر رمضان الجمعة "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين في نهاية الأسبوع الماضي.



وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال خلال مؤتمر صحافي عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى مؤكدا أنها "لن تكون نهائية او دقيقة". وثمة حصائل مختلفة وموقتة جدا تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل.