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الكرملين ينفي توقيع "أي اتفاق" خلال زيارة كيم جونغ-أون
أخبار دولية
2023-09-15 | 06:08
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الكرملين ينفي توقيع "أي اتفاق" خلال زيارة كيم جونغ-أون
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لم يتم توقيع "أي اتفاق" خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا منذ الثلاثاء.
وأكد بيسكوف أنه "لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا"، فيما تشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونغ يانغ لدعم حربها على أوكرانيا، في مقابل سعي كوريا الشمالية لاكتساب تكنولوجيا لبرنامجيها النووي والصاروخي.
أخبار دولية
الكرملين
كيم جونغ-أون
كوريا الشمالية
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