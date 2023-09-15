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القضاء البرازيلي يدين عددا من أنصار بولسونارو في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب

أخبار دولية
2023-09-15 | 06:43
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القضاء البرازيلي يدين عددا من أنصار بولسونارو في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب
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القضاء البرازيلي يدين عددا من أنصار بولسونارو في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب

أصدر القضاء البرازيلي عقوبات سجن لفترات طويلة في حق ثلاثة من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت مطلع العام بعد إدانتهم بتهم من بينها محاولة الانقلاب.
     
وحكمت المحكمة العليا على كل من أييسيو بيريرا وماتيوس ليما دي كارفاليو بالسجن 17 عاما، لدورهما في أعمال الشغب التي جرى فيها تخريب مقرات رسمية في برازيليا في الثامن كانون الثاني. وحُكم على المتهم الثالث تشياغو جاسيس ماتار بالسجن 14 عاما.
     
وكان الآلاف من أنصار بولسونارو اقتحموا مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة. ودعوا الجيش حينذاك للإطاحة بالرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أسبوع على تنصيبه.
     
وقالت القاضية هوزا ويبر "الأمر لم يكن بمثابة نزهة في الحديقة. كان، يوم عار".

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