إيران تحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين بتهمة بـ"التهريب"

احتجزت إيران ناقلتي نفط في مياه الخليج وأوقفت طاقميهما ووجهت لهما اتهامات بتهريب الوقود، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.



ونقل التلفزيون عن القائد في الحرس الثوري محمد شريف شيرالي قوله إن "القوات البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينتين خلال اليومين الماضيين".



وأضاف أن "الناقلتين المصادرتين .. ترفعان علمي بنما وتنزانيا وكانتا تنقلان أكثر من 1,5 مليون لتر من النفط والغاز الإيراني".



وقال إن "الحرس الثوري رافق السفينتين إلى ميناء (مدينة) ماهشهر" في جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى توقيف 37 شخصا من الطاقمين وتسليمهم إلى السلطات القضائية بالمدينة الايرانية.



وعزز الجيش الأميركي في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.