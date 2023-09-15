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زيارة ثانية لزيلينسكي إلى البيت الأبيض مرتقبة الخميس
أخبار دولية
2023-09-15 | 12:40
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زيارة ثانية لزيلينسكي إلى البيت الأبيض مرتقبة الخميس
زيارة ثانية لزيلينسكي إلى البيت الأبيض مرتقبة الخميس
يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض الخميس في خضم مساع يبذلها لتعزيز الدعم الأميركي لبلاده في تصديها للغزو الروسي، وفق مصدر مطّلع.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن زيلينسكي سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بعد محادثات مع قادة دوليين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يؤكد الزيارة لا البيت الأبيض ولا السفارة الأوكرانية.
وكانت تقارير إعلامية عدة قد أفادت بأن زيلينسكي سيزور أيضا الكونغرس الأميركي حيث يسود تردد في أوساط خصوم بايدن الجمهوريين على صعيد تقديم الدعم لأوكرانيا.
الزيارة ستكون الثانية لزيلينسكي إلى واشنطن منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في شباط 2022.
ففي كانون الأول توجّه إلى واشنطن في زيارة أحيطت بالسرية وكانت الأولى له دوليا خلال الحرب، وقد دخل البيت الأبيض بالزي العسكري الذي أصبح علامته الفارقة.
وتعهّدت إدارة بايدن دعم كييف على المدى الطويل، وقد أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقدّمت الولايات المتحدة دعما عسكريا بقيمة 43 مليار دولار ساعد أوكرانيا في صد التوغلات الروسية.
طلب بايدن الشهر الماضي من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، للدعم العسكري والاقتصادي والإنساني.
وأيد الجمهوريون التقليدون بمن فيهم السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ، تقديم المساعدة.
لكن أعضاء في جناح اليمين الشعبوي في الحزب الجمهوري، خصوصا دونالد ترامب الذي يعد الأفر حظا بين الشخصيات الساعية للفوز بالترشح عن الحزب للانتخابات الرئاسية العام المقبل لمواجهة بايدن، يندّدون بكثرة المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، مطالبين الإدارة بالتركيز على الأولويات المحلية.
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