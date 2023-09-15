البيت الأبيض: بايدن سيلتقي نتانياهو الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي نتانياهو الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة



سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان.



وقال ساليفان في تصريح للصحافيين الجمعة إن الرجلين سيبحثان في "القيم الديموقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا"، وسيتبادلان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها".



