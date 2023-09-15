أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتًا Yلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".وأمر العسكريون في النيجر الذين نفذوا إنقلابًا على نظام الرئيس محمد بازوم واستولوا على السلطة في 26 تموز السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية آب بعدما رفضت باريس الإنصياع للمهلة التي طالبت برحيله.ومذاك الحين، تستمر فرنسا في معارضة هذه المغادرة، معتبرة أن هذه الحكومة في النيجر لا تتمتع بالشرعية للتقدم بمثل هذا الطلب.