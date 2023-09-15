بولندا ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية

أعلنت بولندا الجمعة أنها ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، في توجه يخالف قرارًا إتخذته المفوضية الأوروبية الخميس ويقضي بوضع حد للقيود.وقال المتحدث بإسم الحكومة بيوتر مولر في تصريح لوكالة الأنباء البولندية الرسمية إن "الحكومة ستصدر قرارًا بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية وستنشره اليوم".وأضاف: "لا نتفق مع قرار المفوضية الأوروبية، ونحن نتخذ تدابير وطنية تصب في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديين".