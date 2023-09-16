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المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات "إل تشابو"
أخبار دولية
2023-09-15 | 23:55
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المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات "إل تشابو"
أعلنت السلطات الأميركية أنّ المكسيك سلّمتها الجمعة أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدّرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلّق بتجارة المخدّرات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان "اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء إل تشابو والمتّهم بتهريب مخدّرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".
وأضافت الوزارة أنّ "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحدّ من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.
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