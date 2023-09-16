وزير الدفاع الروسي يستقبل كيم جونغ-أون في فلاديفوستوك



وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون السبت إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس".



وقالت الوكالة إنّ كيم الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19 وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتياً من كومسومولسك-نا- أموري حيث زار الجمعة مصانع طيران.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأربعاء أن كيم جونغ-أون سيحضر في فلاديفوستوك "عرضا" لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

