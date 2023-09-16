رئيس سيراليون يتّهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات في بلاده

أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو الجمعة أنّ الولايات المتّحدة مارست عليه ضغوطاً لكي يتدخّل في عملية إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران وفاز فيها بولاية جديدة، في اتّهام يتعارض مع ما خلص إليه المراقبون الدوليون.



وقال بيو في كلمة ألقاها في واشنطن في "الجامعة الأميركية" إنّه "عندما حان وقت إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل".



وأوضح أنّ المفوضية الوطنية للانتخابات "جمعت البيانات وأجرت حساباتها وهنا، طلبت منّي الولايات المتحدة منع المفوضية من إعلان النتائج. لذلك لا أعرف مَن ذا الذي يتّهم مَن بالتدخّل".



وأضاف "لقد رفضتُ القيام بذلك، وقلتُ إنّه لم يسبق لي أن اتّصلت بهذه المؤسسة المفوضية وإنّني لن أفعل ذلك الآن"، مؤكّداً أنّه يحترم "استقلالية" هذه الهيئة.