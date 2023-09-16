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تظاهرة في السلفادور ضدّ عزم الرئيس بوكيلة على الترشّح لولاية ثانية
أخبار دولية
2023-09-16 | 00:50
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تظاهرة في السلفادور ضدّ عزم الرئيس بوكيلة على الترشّح لولاية ثانية
تظاهر المئات في السلفادور الجمعة احتجاجاً على عزم الرئيس نجيب بوكيلة الترشّح لولاية ثانية في بلد يحظر دستوره توالي الفترات الرئاسية، وللمطالبة كذلك بإطلاق سراح "الأبرياء" الذين احتجزوا في إطار الحرب الشعواء التي يشنّها ضدّ العصابات الإجرامية.
وجرت التظاهرة بمناسبة عيد الاستقلال وقد رفع المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها "لا لإعادة الانتخاب" و"لا ليوم إضافي واحد حتّى".
وخلال التظاهرة قالت زعيمة "الجبهة الشعبية للمقاومة والتمرّد" سونيا أوروتيا للصحافيين "نحن نسير متّحدين لنقول كلا لإعادة الانتخاب".
بدوره، قال القاضي خوان أنطونيو دوران خلال مشاركته في التظاهرة إنّ "إعادة الانتخاب محظورة تماماً" بموجب الدستور.
أخبار دولية
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