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شهود جدد في التحقيق الأميركي حول الهجوم الانتحاري على مطار كابول خلال الانسحاب من أفغانستان

أخبار دولية
2023-09-16 | 01:39
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شهود جدد في التحقيق الأميركي حول الهجوم الانتحاري على مطار كابول خلال الانسحاب من أفغانستان
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شهود جدد في التحقيق الأميركي حول الهجوم الانتحاري على مطار كابول خلال الانسحاب من أفغانستان

أعلن البنتاغون الجمعة أنّ محقّقين أميركيين سيستجوبون شهوداً جدداً في إطار جهودهم الرامية لجلاء ملابسات الهجوم الانتحاري الذي استهدف قبل عامين مطار كابول خلال الانسحاب من أفغانستان وأوقع ما لا يقلّ عن 173 قتيلاً، بينهم 13 عسكرياً أميركياً.
     
وسبق أن خلص تحقيق أميركي إلى أنّ هذا الهجوم الذي وقع في 26 آب 2021 أمام مطار كابول لم يكن من الممكن تجنّبه.
     
لكنّ هذه الخلاصة لم تمنع البرلمانيين الجمهوريين من مواصلة الضغط على إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في هذه القضية من بوابة هذا الهجوم والفوضى العارمة التي شابت عملية الانسحاب من أفغانستان.
     
واستهدف التفجير الانتحاري حشداً من الناس كانوا ينتظرون بالقرب من "آبي غيت"، إحدى البوّابات الثلاث المؤدّية يومئذ إلى مطار كابول، ليتمكّنوا من الصعود على متن طائرات تخرجهم من أفغانستان بعد أن تمكّنت حركة طالبان من استعادة السلطة في كابول بسرعة مفاجئة.

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