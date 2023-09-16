سلطات طالبان في أفغانستان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية

أعلنت منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية السبت أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.



واوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.



وأوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من أيلول ومن ثم 15 أفغانيا آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته.



وقالت المنظمة في بيان نشرته السبت "حتى الآن المرحلة، لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن".