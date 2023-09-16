إيران تندد بالعقوبات الغربية الجديدة

نددت طهران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية على مسؤولين ووسائل إعلام في إيران تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني واعتبرتها "استعراضات منافقة".



وفرضت الولايات المتحدة بالتنسيق خصوصا مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الجمعة عقوبات على 25 إيرانيا وثلاث وسائل إعلامية و"شركة إيرانية ضالعة في الرقابة عبر الانترنت " على ارتباط بقمع التظاهرات على ما أفادت السلطات الأميركية.



وأتت هذه الإجراءات تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 أيلول 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق آخذة عليها انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المعمول بها في إيران.