البرهان يتوجه الى أوغندا والمعارك تستأنف في وسط الخرطوم

توجه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان صباح السبت الى أوغندا في زيارة رسمية، على ما جاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين.



وأفاد البيان أن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني "حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.

