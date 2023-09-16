"حماس": الهدف من صبرا وشاتيلا الانتقام من صمود الفلسطينيين

شدد "العمل الجماهيري" في حركة "حماس"، في بيان على أن "الهدف من مجزرة صبرا وشاتيلا الانتقام من صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني أثناء الاجتياح الاسرائيلي، والانتقام من تاريخ مخيم شاتيلا الذي كان مركزا مهما من مراكز الثورة الفلسطينية، وتهجير المجتمع الفلسطيني في لبنان للقضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى حق العودة".



وحمل "الاحتلال الإسرائيلي وعملاءه المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة"، ودعا إلى "محاكمة المجرمين الصهاينة وعملائهم". واعتبر أن "صمود أهالي صبرا وشاتيلا وتحملهم معاناة وآلام هذه المجزرة ونتائجها المروعة وتضحياتهم الكبيرة، أفشل مخطط الاحتلال وعملائه في تهجير الفلسطينيين وتدمير المخيم والانتقال لتدمير وتهجير باقي المخيمات".



وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن ينسى الشهداء وستظل تضحياتهم في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال والعالم".