إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل

أكد وزير الأمن الإيراني، حجة الإسلام والمسلمين السيد إسماعيل الخطيب، أن إيران وجهت ضربة أكبر من التي كان من المفترض أن يوجهها "الكيان الصهيوني" إلى طهران، في العام الماضي والضربة غير المتوقعة تمثلت في استخدام وجذب اليهود الساكنين داخل الكيان المحتل من قبل المقاومة، وهو ما أدى الى تسريع انهياره، وشكلت احدى نجاحات جبهة المقاومة.