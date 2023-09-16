موديز ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين

رفعت وكالة التصنيف المالي موديز الجمعة تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين، من Ba3 إلى Ba1، في خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى فئة المضاربة.



وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المالية العامة والمؤسسات والنظام المصرفي في اليونان "تشهد تغييرا عميقا، مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير" التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف وبالتالي "مقاومتها للصدمات المستقبلية المحتملة".



وقالت الوكالةإن الأغلبية البرلمانية الناتجة من انتخابات حزيران التشريعية التي حصل عليها حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، "تعني درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى السنوات الأربع المقبلة".