تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر

اندلعت ليل الجمعة السبت حرائق هائلة بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، وفي حين تم إخماد حرق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية، بحسب بيان للحماية المدنية نُشر السبت.



واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو.



وذكرت الحماية المدنية انه "تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة" بينما عمليات الإخماد "متواصلة في غابة عش الباز" و"الحريق متحكم فيه".