أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن تركيا

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الابتعاد عن تركيا، في حين أن مفاوضات الانضمام مع أنقرة متوقفة.



ورأى إردوغان، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا"، لافتا إلى أننا "سنجري تقييمنا الخاص للوضع ويمكننا أيضًا أن نذهب في اتجاه آخر".



وكان قد أعلن المفوض المجري أوليفر فارهيلي خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي أن "مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا"، موضحا أنه "لكي يتم استئنافها، هناك معايير واضحة للغاية ... يجب أخذها في الاعتبار، مرتبطة بالديموقراطية وسيادة القانون".