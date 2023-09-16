الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن تركيا
أخبار دولية
2023-09-16 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن تركيا
اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الابتعاد عن تركيا، في حين أن مفاوضات الانضمام مع أنقرة متوقفة.
ورأى إردوغان، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا"، لافتا إلى أننا "سنجري تقييمنا الخاص للوضع ويمكننا أيضًا أن نذهب في اتجاه آخر".
وكان قد أعلن المفوض المجري أوليفر فارهيلي خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي أن "مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا"، موضحا أنه "لكي يتم استئنافها، هناك معايير واضحة للغاية ... يجب أخذها في الاعتبار، مرتبطة بالديموقراطية وسيادة القانون".
أخبار دولية
أردوغان
الاتحاد الأوروبي
تركيا
التالي
الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-10
ميشال واردوغان يتفقان على "إعادة تنشيط" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
أخبار دولية
2023-07-10
ميشال واردوغان يتفقان على "إعادة تنشيط" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
0
أخبار دولية
14:39
الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا
أخبار دولية
14:39
الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا
0
أخبار دولية
13:02
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في ذكرى وفاة أميني
أخبار دولية
13:02
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في ذكرى وفاة أميني
0
أخبار دولية
12:56
الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
12:56
الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:24
رئيس وفد الحوثيين إلى الرياض: السلام هو الخيار الأول
أخبار دولية
10:24
رئيس وفد الحوثيين إلى الرياض: السلام هو الخيار الأول
0
أخبار دولية
09:35
أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب
أخبار دولية
09:35
أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب
0
أخبار دولية
08:20
الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
أخبار دولية
08:20
الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
0
أخبار دولية
05:45
تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر
أخبار دولية
05:45
تجدد الحرائق في غابات شرق الجزائر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:39
الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا
أخبار دولية
14:39
الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 16-09-2023
اسرار
23:30
أسرار الصحف 16-09-2023
0
أخبار لبنان
2023-05-31
اكاديمية بشير الجميل: تاريخ مقاومتنا يشرّفنا.. ردًّا على جولة لقيادات وفاعليات مسيحية إلى معلم مليتا
أخبار لبنان
2023-05-31
اكاديمية بشير الجميل: تاريخ مقاومتنا يشرّفنا.. ردًّا على جولة لقيادات وفاعليات مسيحية إلى معلم مليتا
0
أخبار لبنان
12:06
الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية
أخبار لبنان
12:06
الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:06
هل حان وقت السلام في اليمن؟
أخبار دولية
14:06
هل حان وقت السلام في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أصحاب الهمم يستحقون الأفضل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أصحاب الهمم يستحقون الأفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:46
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
14:46
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
2
أمن وقضاء
13:43
موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟
أمن وقضاء
13:43
موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟
3
منوعات
14:26
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
منوعات
14:26
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
4
أخبار دولية
04:27
إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل
أخبار دولية
04:27
إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل
5
صحف اليوم
00:57
الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:57
الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)
6
رياضة
12:07
"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!
رياضة
12:07
"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!
7
فنّ
05:03
ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)
فنّ
05:03
ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)
8
منوعات
14:00
في مشهد مرعب... دراجة "أشباح" دون دراج تتجول في الشارع! (فيديو)
منوعات
14:00
في مشهد مرعب... دراجة "أشباح" دون دراج تتجول في الشارع! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More