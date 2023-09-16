الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية

أكد الجيش الروسي أن قواته ما زالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، بعدما اعلنت هيئة الأركان الاوكرانية إخراجها منها الجمعة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية: "في قطاع دونتيسك، (...) واصل العدو تنفيذ عمليات هجومية (...) محاولا من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا".



وكان أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد حوالى عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.



ومعركة باخموت هي الأطول والأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب في شباط 2022.



وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في أيار بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.



ويشن الجيش الأوكراني منذ مطلع حزيران هجوما مضادا بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطا دفاعية قوية.