أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

اعلنت اوكرانيا أن سفينتي شحن تبحران حاليا في البحر الأسود في اتجاه موانئها، وذلك للمرة الاولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في تموز.



وأكد وزير البنى التحتية الأوكراني اولكسندر كوبراكوف على فيسبوك أن "أولى السفن المدنية تسلك الممر الموقت متجهة الى الموانىء الأوكرانية (...) اكدت سفينا الشحن ريزيلينت أفريكا وارويات استعدادهما لسلوك الطريق الى ميناء تشورنومورسك لتحميل نحو عشرين ألف طن من القمح في اتجاه إفريقيا وآسيا".