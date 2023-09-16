الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

أخبار دولية
2023-09-16 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

اعلنت اوكرانيا أن سفينتي شحن تبحران حاليا في البحر الأسود في اتجاه موانئها، وذلك للمرة الاولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في تموز.
     
وأكد وزير البنى التحتية الأوكراني اولكسندر كوبراكوف على فيسبوك أن "أولى السفن المدنية تسلك الممر الموقت متجهة الى الموانىء الأوكرانية (...) اكدت سفينا الشحن ريزيلينت أفريكا وارويات استعدادهما لسلوك الطريق الى ميناء تشورنومورسك لتحميل نحو عشرين ألف طن من القمح في اتجاه إفريقيا وآسيا".

أخبار دولية

اوكرانيا

اتفاق الحبوب

LBCI التالي
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء بارون المخدّرات "إل تشابو"
بولندا ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-13

اوكرانيا صدرت حبوباً عبر كرواتيا

LBCI
أخبار دولية
2023-09-07

الامم المتّحدة تدين الهجوم الروسي "المروّع" على سوق في اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-09-06

بلينكن أكد مواصلة دعم بلاده لكييف: ليس فقط لانتصار اوكرانيا وإنما لحصولها على قوة ردع ودفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30

الرياض تستضيف محادثات أول آب... لايجاد حل للحرب الروسية على اوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:40

الجيش الروسي ينفي خروجه من بلدة أوكرانية على الجبهة الشرقية

LBCI
أخبار دولية
14:14

السلطات الإيرانية تعلن إحباط محاولة "لاغتيال" والد مهسا أميني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟

LBCI
أخبار دولية
10:24

رئيس وفد الحوثيين إلى الرياض: السلام هو الخيار الأول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30

المدعى عليهم بفساد النافعة يحاولون العودة...وهيئة إدارة السير بالمرصاد

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-15

حلقة خاصة على الـLBCI بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه...

LBCI
فنّ
2023-09-14

نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"

LBCI
منوعات
2023-08-09

ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

منتخب لبنان للتنس يحسم النتيجة لصالحه ضمن بطولة الديفس كاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:27

إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل

LBCI
صحف اليوم
00:57

الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
05:03

ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)

LBCI
فنّ
05:17

نادين الراسي تحمل والدتها الهام في سردينيا.. مشهد أثّر بروّاد الانترنت (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:07

نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بثّ نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة

LBCI
فنّ
07:13

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
07:56

تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 16-09-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More